5 Фраз, Гарантирующих Вам Ссору С Мужем

Все было тихо и мирно, но потом вы зачем-то говорите ЭТО – и понеслось! ТЫ ТОЧНО ЭТО СМОЖЕШЬ? Давай лучше вызовем сантехника или отгоним машину на шиномонтаж? Вы просто заботитесь о том, чтобы супруг не тратил свой вечер, копаясь в проводах, шлангах и опилках и сдавленно ругаясь.