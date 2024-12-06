Больница Ноябрьска ищет патологоанатома на зарплату до 327 тысяч рублей

В Центральной городской больнице Ноябрьска ищут специалиста с зарплатной вилкой от 160 до 327 тысяч. Он должен быть с высшим образованием и иметь документ о переподготовке по специальности «Патологическая анатомия».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии