РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 176 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Grandad
    На фото напротив подъезда стоит мотоцикл. Автомобиль стоит не напротив, а в стороне. Видимо, причина конфликта не в з...Вне законов: поче...
  • Ирина Некрасова
    Для великих и всемогущих укров, выкопавших Черное море, нет ничего невозможного... Щеневмерлая сказала "надо" - мертв...На Украине объясн...
  • Игорь Ямкач
    Интересно, как умерший может прийти обновить свои данные?На Украине объясн...

Командир "Днепра": разведкатерами ВСУ под Херсоном управляли наемники

Разведывательными катерами ВСУ, которые российские военные уничтожили в районе Кинбургской косы в Херсонской области, с большой долей вероятности управляли британские наемники, заявил "Известиям" командир казачьей диверсионно-разведывательной бригады "Днепр" Андрей Жидков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
А России все равно, КОГО хреначить, кто там будет лезть через  Днепр?  Кто полезет, того и уделают.  ХРАНИ ГОСПОДЬ НАШИХ РЕБЯТ-ЗАЩИТНИКОВ!!
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх