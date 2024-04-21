Командир "Днепра": разведкатерами ВСУ под Херсоном управляли наемники

Разведывательными катерами ВСУ, которые российские военные уничтожили в районе Кинбургской косы в Херсонской области, с большой долей вероятности управляли британские наемники, заявил "Известиям" командир казачьей диверсионно-разведывательной бригады "Днепр" Андрей Жидков.
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