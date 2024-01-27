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Казахский национализм рано или поздно приведет к конфликту с Россией

Казахский национализм рано или поздно приведет к конфликту с Россией

Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.

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