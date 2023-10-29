Премьер Канады шокирован смертью своего школьного приятеля Мэттью Перри: но правда ли они дружили?

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и актер Мэттью Перри были знакомы, когда учились в школе. После кончины звезды сериала «Друзья» канадский политик написал трогательный пост в своей соцсети X (бывшая Twitter).
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