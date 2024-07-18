Астероид размером с небоскреб пролетит мимо Земли ближе, чем летают спутники: его ждут в пятницу, 13-го

Через 5 лет мимо Земли пролетит астероид размером больше Эйфелевой башни. До недавнего времени ученые считали подобное событие предвестником катастрофического столкновения — предполагается, что Апофис пройдет к нашей планете ближе, чем летают геостационарные спутники.