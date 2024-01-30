ЦБ разрабатывает механизм исключения реквизитов из базы о подозрительных счетах

Сейчас в базе данных ЦБ «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без согласия клиента» хранятся сотни тысяч реквизитов дропперских счетов, сообщил в интервью «Известиям» зампред Банка России Герман Зубарев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии