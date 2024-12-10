Дмитрий Зимницкий: «Придет время, и мы скажем, что жизнь наладилась»

Дмитрий Зимницкий с недавних пор исполняет обязанности главы городского округа город Рубежное. Города, с которым он разделил все трудности последних лет, а потому знает не понаслышке проблемы и заботы всех рубежан.
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