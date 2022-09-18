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Обучение детей русофобии и приватизация за гроши. Что ожидает Украину в сентябре

Обучение детей русофобии и приватизация за гроши. Что ожидает Украину в сентябре

© РИА Новости . Илья Питалев Дмитрий Ковалевич Первого сентября для украинских студентов и школьников традиционно начинается учебный год, но в этом году многие из них будут заниматься онлайн, а еще сотни тысяч сядут за парту вдали от родного дома.

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