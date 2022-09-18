Обучение детей русофобии и приватизация за гроши. Что ожидает Украину в сентябре

© РИА Новости . Илья Питалев Дмитрий Ковалевич Первого сентября для украинских студентов и школьников традиционно начинается учебный год, но в этом году многие из них будут заниматься онлайн, а еще сотни тысяч сядут за парту вдали от родного дома.