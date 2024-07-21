Мигрантов призвали обучать детей русскому языку

Чтобы они могли общаться со сверстниками и понимать культуру Мигрант, который планирует переезд в Россию вместе с семьей, должен заранее обучить своего ребенка русскому языку, чтобы он понимал культуру поведения и общения со сверстниками, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.