В США выразили надежду на скорую встречу Трампа с Путиным и Зеленским

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США рассчитывают, что американский президент Дональд Трамп очень скоро встретится с лидером России Владимиром Путиным, а также с главой Украины Владимиром Зеленским.
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