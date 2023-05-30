Губернатор Подмосковья Воробьев: утром жители Московской области могли слышать звуки взрывов из-за срабатывания системы ПВО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во вторник, 30 мая, заявил, что сегодня ранним утром жители Подмосковья могли слышать звуки взрывов из-за срабатывания системы противовоздушной обороны (ПВО).
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