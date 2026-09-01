Электронное разрешение на въезд в Казахстан станет обязательным для россиян с ноября 2026 года

С 1 ноября 2026 года гражданам России, а также другим иностранцам из стран с безвизовым режимом въезда в Казахстан, потребуется оформлять электронное разрешение на въезд через цифровую платформу QazETA.
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