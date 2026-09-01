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Анатомия бизнеса

1 подписчик

Как я создал вендинговый бизнес с 0

Начало Это был интересный опыт. В микрорайонах по всей Московской области начали появляться автоматы по продаже воды в тару покупателя.

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