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Встреча «Сентябрьский комикс-клуб»

Встреча «Сентябрьский комикс-клуб»

На встрече соберутся художники, сценаристы, переводчики, издатели и продюсеры, чтобы показать новые проекты и рассказать, как графические истории проходят путь от идеи до готового издания.

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