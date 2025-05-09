В Курской области ликвидирована группа боевиков «Айдара»

Российские подразделения пресекли очередную попытку прорыва украинских сил в Курскую область, ликвидировав группу боевиков из запрещенного в России экстремистского и террористического нацбатальона «Айдар».
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