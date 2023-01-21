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С «Ювентуса» сняли 15 очков, Дани Алвес под стражей за изнасилование, Хачанов поддержал Армению, 14-й трансфер «Челси» за сезон, РФС и УЕФА обсудят возвращение России и другие новости

С «Ювентуса» сняли 15 очков, Дани Алвес под стражей за изнасилование, Хачанов поддержал Армению, 14-й трансфер «Челси» за сезон, РФС и УЕФА обсудят возвращение России и другие новости

1. Грандиозная история в Италии – с «Ювентуса» сняли 15 очков из-за дела о фиктивном приросте капитала, и клуб упал на 10-е место в Серии А.

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