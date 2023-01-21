С «Ювентуса» сняли 15 очков, Дани Алвес под стражей за изнасилование, Хачанов поддержал Армению, 14-й трансфер «Челси» за сезон, РФС и УЕФА обсудят возвращение России и другие новости

1. Грандиозная история в Италии – с «Ювентуса» сняли 15 очков из-за дела о фиктивном приросте капитала, и клуб упал на 10-е место в Серии А.
Популярные статьи
- Месси обыграл Роналду в суперматче, камбэки «Реала» и «Ман Сити», победы «Барсы» и «Юве», невероятная воля Маррея, 350 тысяч Fan ID и другие новости
- Всемирный день "Битлз" - главные факты о "Великолепной Четверке"!
- Дэвис и Смолкин могут перейти в сборную Израиля, Косторная ушла в парное катание, скандалы с Мхитаряном и Медведевым, ультрас «Левски» против игр с клубами из России и другие новости
Свежие комментарии