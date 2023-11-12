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Воровство активов и кому будет хуже

Западные джентльмены со светлыми лицами (и длинными родословными из грабителей, пиратов, рабовладельцев и наркоторговцев) не могут спокойно сидеть, когда рядом в шаговой доступности лежат чьи-то деньги.

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