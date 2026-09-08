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Царьград

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Москва отметила 879-летие масштабной праздничной программой

Москва отметила 879-летие масштабной праздничной программой

Москва отпраздновала 879-летие, организовав мероприятия на шести площадках округов. Министр Алексей Фурсин подчеркнул важность торжеств для москвичей.

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