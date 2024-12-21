С территории Украины продолжает уходить капитал: все крупные игроки стараются вывести свои денежные накопления, поскольку считают, что украинский кризис подходит к завершающей стадии, которая может обернуться для Киева катастрофой.
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