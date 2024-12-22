Новая статья: Обзор планшета TECNO MEGAPAD 11: время первых Компания TECNO продолжает ...

Новая статья: Обзор планшета TECNO MEGAPAD 11: время первыхКомпания TECNO продолжает расширять свое присутствие на рынке потребительской электроники: следом за давно привычными смартфонами (с которых все начиналось), ноутбуками и наушниками мы знакомимся с планшетами.