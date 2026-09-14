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Медицина 2.0

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Желающих достичь долголетия людей призвали внести одно изменение в распорядок дня

Желающих достичь долголетия людей призвали внести одно изменение в распорядок дня

Врач Эстела Льядо Карбо призвала людей, которые желают достичь долголетия, внести всего одно изменение в привычный распорядок дня «Если кто-то может изменить только одну вещь в этом сентябре, пусть это будет пробуждение в одно и то же время каждый день.

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