Желающих достичь долголетия людей призвали внести одно изменение в распорядок дня

Врач Эстела Льядо Карбо призвала людей, которые желают достичь долголетия, внести всего одно изменение в привычный распорядок дня «Если кто-то может изменить только одну вещь в этом сентябре, пусть это будет пробуждение в одно и то же время каждый день.