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Ждем Спаллетти в Петербурге уже 17 февраля? «Зенит» узнал всех возможных соперников в «стыках» Лиги Европы

Ждем Спаллетти в Петербурге уже 17 февраля? «Зенит» узнал всех возможных соперников в «стыках» Лиги Европы

Завершение матчей групповых этапов Лиги чемпионов и Лиги Европы позволило определить состав корзин для жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы – так называемых стыковых матчей.

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