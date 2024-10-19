Украинские ресурсы сообщают о панике в Киеве из-за обнаружения в небе над городом российского БПЛА необычной формы В небе над Киевом обнаружен российский беспилотник необычной формы.
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Украинские ресурсы сообщают о панике в Киеве из-за обнаружения в небе над городом российского БПЛА необычной формы В небе над Киевом обнаружен российский беспилотник необычной формы.
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