Гектар конопли уничтожили в Сокурском сельсовете под Новосибирском

Более 1 гектара дикорастущей конопли уничтожили по требованию прокуратуры Мошковского района. Участок земли «зарос психоактивами», и это спровоцировало активность людей, имеющих отношение к сбору и распространению запрещенных веществ.
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