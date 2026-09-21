Депутаты Госдумы Гарин и Исаев поблагодарили жителей Удмуртии за доверие

Ижевск. Удмуртия. Депутаты Госдумы России от Удмуртии Олег Гарин и Андрей Исаев поблагодарили жителей республики за доверие, благодаря которому они вновь были избраны депутатами Нижней палаты Федерального Собрания.
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