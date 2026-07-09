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Пуля в голову и концы в воду: ГУР Украины хладнокровно убрало исполнительницу взрыва в Монако

Пуля в голову и концы в воду: ГУР Украины хладнокровно убрало исполнительницу взрыва в Монако

Пуля в голову и концы в воду: ГУР Украины хладнокровно убрало исполнительницу взрыва в Монако Тело подозреваемой в покушении на беглого украинского олигарха нашли под Киевом Константин Ольшанский Фото: Matthias Balk / DPA / Global Look Press Накануне открытия саммита НАТО в Анкаре, где Владимир Зеленский умолял западных хозяев дать ему денег, мировые издания разоблачили истинное лицо киевского режима.

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Комментарии
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Алексей Тан
ГУР Украины хладнокровно убрало исполнительницу взрыва в &quot;&quot;Монако&quot;&quot;================ А Грязную девку, убившую Дашу Дугину... Еврейские подстилки на Украине... не тронули!... под охраной &quot;Рабиновичей и Гройсманов&quot; оказалась.
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4 н.
Лариса Чистобаева
Вот тебе и пожалуйста, а обещали заплатить, наверное.
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4 н.