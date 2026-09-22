Бензин вернется на АЗС не сразу, когда водителям обещают ослабление дефицита

Прогнозируя, когда появится бензин на заправках в 2026 году, эксперты ожидают начала стабилизации рынка уже в конце сентября — начале октября.
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