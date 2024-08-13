Samsung Galaxy S23 получил свежее обновление Android

Флагманская серия Galaxy S23 от Samsung получила свежее обновление операционной системы Android. Данное обновление устраняет важные уязвимости безопасности, датированные августом 2024 и проводит общую оптимизацию работы системы.
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