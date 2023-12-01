Приметы и поверья на сегодня, 2 декабря 2023 года, связаны с народным праздником Авдея Радетеля Ирина ЛысенкоВ субботу 2 декабря 2023 года Православная церковь чтит память пророка Авдия, происходившего из села Вифарама, расположенного поблизости от Сихема.
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