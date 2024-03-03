БАНДА ИЗ БЕЛГОРОДА ОДУРЕЛА ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ. СЕСТРА СИДЕЛЬЦА УНИЗИЛА РУССКИХ: "МОЗГОВ НЕ ХВАТАЕТ"

Александр Кто же предает русских, позволяя мигрантам так себя вести? Уж не правительство ли?

Балу - Только за одни лова о русских эту обезьяну надо депортировать обратно туда, откуда она преждевременно вылезла... А недоноска-братца - тоже депортировать, но после освоения бескрайних просторов Колымского края... Мрази!...