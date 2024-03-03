Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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БАНДА ИЗ БЕЛГОРОДА ОДУРЕЛА ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ. СЕСТРА СИДЕЛЬЦА УНИЗИЛА РУССКИХ: "МОЗГОВ НЕ ХВАТАЕТ"

БАНДА ИЗ БЕЛГОРОДА ОДУРЕЛА ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ. СЕСТРА СИДЕЛЬЦА УНИЗИЛА РУССКИХ: "МОЗГОВ НЕ ХВАТАЕТ"

В Белгороде задержали банду, которая избивала прохожих. Наглости этой банде вместе с их родственниками, конечно, не занимать.

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Комментарии
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Александр
Кто же предает русских, позволяя мигрантам так себя вести? Уж не правительство ли?
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15 час.
Балу -
Только за одни лова о русских эту обезьяну надо депортировать обратно туда, откуда она преждевременно вылезла... А недоноска-братца - тоже депортировать, но после освоения бескрайних просторов Колымского края... Мрази!...
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15 час.
Леонид Попивняк
....а чего в Россию то прутся????.....Пусть едут &quot;делать бизнес&quot; в Иран.....там им быстро мозги вправят.....а точнее их тупые головы отрежут......
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13 час.

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