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Царьград

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Роскосмос рассмотрит возможность авиарейсов из Байконура в Россию

Роскосмос рассмотрит возможность авиарейсов из Байконура в Россию

Администрация Байконура и Роскосмос работают над запуском регулярного авиасообщения с Россией. В декабре российско-казахстанская комиссия согласовала до 14 рейсов в неделю, но сроки их начала пока не определены.

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