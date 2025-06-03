Китаянка стала неузнаваемой во время беременности

Молодая китаянка Ли Вэй из провинции Юньнань изменилась во время беременности не фигурально, а очень даже объективно и наглядно до такой степени, что человека перестали узнавать по паспорту и стала недоступна оплата лицом.
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