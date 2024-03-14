"Нужно бороться за качество": Галина Головченко рассказала о назревших изменениях в системе НКО

Фонд «Поколение», созданный меценатом Галиной Головченко в 2017 году, за семь лет своего существования стал известен далеко за пределами Кубани, а основатель фонда Галина Головченко признана экспертом в области благотворительности на федеральном уровне, а с 2022 года участвует в законотворческой деятельности в статусе депутата Законодательного Собрания Края.