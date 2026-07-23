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S. Korea unification minister says policy on N. Korea has shifted to peace-first approach

S. Korea unification minister says policy on N. Korea has shifted to peace-first approach

Unification Minister Chung Dong-young said Thursday the government has shifted away from a policy focused on the denuclearization of North Korea, instead pointing to peace as a precondition to resuming stalled talks.

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