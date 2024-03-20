Кулеба: Макрон под отправкой военных на Украину подразумевал обучение солдат

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск НАТО на Украину означали отправку военных для обучения украинских солдат.
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