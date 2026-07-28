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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Светлана Журова: «Не нужно постоянно напоминать Медведевой об Олимпиаде. Наверное, человеку неприятно, когда снова и снова напоминают о втором месте»

Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова высказала мнение, что не нужно часто напоминать Евгении Медведевой о поражении на Играх-2018.

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