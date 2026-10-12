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Царьград

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Цены на квартиры в Витебске выросли на 20,5% за год

Цены на квартиры в Витебске выросли на 20,5% за год

Средняя цена квадратного метра жилья в Витебске в сентябре достигла $1059, увеличившись на 3,1% за квартал и на 20,5% за год, при этом число сделок купли-продажи после летнего пика снизилось до 177.

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