Цены на квартиры в Витебске выросли на 20,5% за год

Средняя цена квадратного метра жилья в Витебске в сентябре достигла $1059, увеличившись на 3,1% за квартал и на 20,5% за год, при этом число сделок купли-продажи после летнего пика снизилось до 177.
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