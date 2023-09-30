Завгородний о Рендуличе: «Хорватский Овечкин. Очень хорошо с ходу бросает, у него длинный рычаг. Очень много забьет, думаю»

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Хорватский нападающий «Сочи» набрал 11 (5+6) очков в 11 играх Фонбет Чемпионата КХЛ. – Сейчас вы играете в тройке с Михалом Криштофом и Борной Рендуличем.