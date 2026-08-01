Лимиты на продажу топлива снова ввели в Волгоградской области

Сети АЗС в Волгоградской области повторно ввели лимиты на продажу топлива. Меру приняли из-за роста спроса, сообщила пресс-служба регионального комитета промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса.
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