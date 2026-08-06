Джабаров: Киев использует переговоры для получения помощи от Запада

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Киев использует тему переговоров для получения дополнительной западной помощи и продолжения боевых действий, передает «Лента.
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