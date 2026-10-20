Флаги ЕС и Федеративной Республики Германия на здании, где расположено генеральное консульство ФРГ в Санкт-Петербурге © Артем Пряхин/РИА НовостиПартия «Альтернатива для Германии» (АдГ) предложила упразднить прямые выборы в Европарламент (ЕП), сократить полномочия Еврокомиссии (ЕК) и предоставить национальным столицам право самостоятельно принимать решения.