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Суперкубок Испании-2027 может пройти в Майами, Стамбуле или Катаре. Сыграют «Барса», «Реал», «Атлетико» и «Сосьедад»

Названы несколько локаций, где может пройти Суперкубок Испании-2027.  Турнир состоится в феврале следующего года.

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