В ОБСЕ заявили, что НАТО показывает миру нацеленность на военный экспансионизм

TASS/EPA/HANNIBAL HANSCHKE НАТО, которой 4 апреля исполнилось 75 лет, активно показывает миру свою нацеленность на военный экспансионизм, заявил РЕН ТВ заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии