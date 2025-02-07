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Новости от Богданова

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Размышления об увеличении пенсий в 2025 г.

РФ. г. ТЮМЕНЬ. ОСОБОЕ МНЕНИЕ ВАЛЕНТИНА БОГДАНОВА О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИЙ В 2025 г. Меня возмущает ежедневная трескотня на ЮТКУБ канале и других СМИ о повышении пенсий путём выплаты ты за советский стаж работы и, что поразительно, якобы, намеченной выплаты пенсионерам ТРИНАДЦАТОЙ зарплаты, что далеко от реальности, УЧИТЫВАЯ ПЛАЧЕВНОЕ СОСТОЯНИЕ СДЫХАЮЩЕЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ.

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