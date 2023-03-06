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В Минске ранили сотрудника милиции

В Минске ранили сотрудника милиции

В Минске сотрудник милиции ранен ножом во время вызова. Как пишет РИА Новости, на место инцидента прибыл глава МВД Белоруссии Иван Кубраков "В Минске сотрудник милиции получил ножевые ранения", - сказано в сообщении Telegram-канала министерства.

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