В Минске ранили сотрудника милиции

В Минске сотрудник милиции ранен ножом во время вызова. Как пишет РИА Новости, на место инцидента прибыл глава МВД Белоруссии Иван Кубраков "В Минске сотрудник милиции получил ножевые ранения", - сказано в сообщении Telegram-канала министерства.