smi.media

209 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Начинается оккупация Каспия иранскими террористами.Захарова: НАТО пр...
  • Константин Иванов
    Топить все суда НАТО, нарущившие границу России.Запад накаляет ат...
  • Николай Галыгин
    И это правильное решение. Оказавшись в нештатной ситуации на орбите Луны стыковка с  соседней станцией может спасти ж...Космический кораб...

СК РФ взял на контроль проверку по дому для сирот в Курганской области

СК РФ взял на контроль проверку по дому для сирот в Курганской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение руководителю курганского следственного управления СК Богдану Францишко подготовить доклад по поводу проверки соблюдения закона при выделении детям-сиротам жилья в селе Мокроусово.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх