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  • Evgenija Palette
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Кулеба: Трампу не удастся урегулировать конфликт на Украине из-за позиции Путина

Кулеба: Трампу не удастся урегулировать конфликт на Украине из-за позиции Путина

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что избранному президенту США Дональду Трампу не удастся выполнить обещание по завершению конфликта, так как Владимир Путин якобы не даст на это согласия.

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