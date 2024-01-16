Чиновницу из Арсеньева, задержанную сотрудниками ФСБ, совсем скоро будут судить

Обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного специалиста Думы Арсеньевского городского округа уже утверждено прокурором Приморского края Сергеем Столяровым, сообщает PRIMPRESS.
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