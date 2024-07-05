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Царьград

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В Липецке выписали рожденного 29 февраля с весом 480 граммов младенца

В Липецке выписали рожденного 29 февраля с весом 480 граммов младенца

Малыш появился на свет на 21-й неделе внутриутробного развития.В Липецке торжественно выписали из больницы малыша, за жизнь которого медики боролись больше трех месяцев.

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